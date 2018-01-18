أميركا تلمح إلى وجود عسكري لأجل غير مسمى في سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

لمحت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إلى وجود عسكري لأجل غير مسمى في سوريا، في إطار استراتيجية أميركية أوسع نطاقاً، تهدف لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي، وتمهد الطريق دبلوماسياً أمام رحيل الرئيس بشار الأسد في نهاية المطاف وكبح النفوذ الإيراني.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، في خطاب بجامعة ستانفورد، أن الولايات المتحدة ستسعى بالسبل الدبلوماسية من أجل خروج الأسد من السلطة، لكنه دعا إلى "التحلي بالصبر" في اعتراف بأن الأسد الذي دعمته روسيا وإيران لن يترك السلطة على الفور على الأرجح.

وقال تيلرسون: إن استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بشأن سوريا، تتضمن إلى حد بعيد زيادة العمل الدبلوماسي، وتتسم بمبادرات لإرساء الاستقرار وتركيز جديد على الحل السياسي، وحث روسيا على ممارسة مستويات جديدة من الضغط على الحكومة السورية من أجل المشاركة الجادة في محادثات الأمم المتحدة، وأضاف سندعم بقوة عملية جنيف من أجل حل سياسي في سوريا.

وأشار إلى أن ابتعاد الولايات المتحدة عن سوريا، سيتيح لإيران فرصة ذهبية، لتقوية وضعها في سوريا، وأوضح "نسمع ونأخذ بجدية" مخاوف تركيا بشأن أكراد سوريا.