محكمة مصرية تؤيد إعدام 8 مدانين باغتيال ضابط

الشارقة 24 – أ ف ب:

أكدت محكمة عسكرية مصرية، يوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق ثمانية أدينوا بالانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، والتورط في اغتيال ضابط شرطة مصري عام 2015.

وكانت المحكمة قررت في 31 ديسمبر الماضي، إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي لنيل موافقته على أحكام الإعدام، وفق ما يقضي به القانون المصري، لتورطهم في قتل العقيد وائل طاحون بقطاع الأمن العام.

وأوضح مصدر مطلع، أن أربعة من الثمانية الذين تم تأكيد أحكام إعدامهم فارون، وقال إن "الحكم يحتاج إلى مصادقة وزير الدفاع ولا يزال لدى المتهمين فرصة الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية"، وأضاف أن المحكمة قضت أيضاً بالسجن المؤبد "25 عاماً"، بحق 16 متهماً آخرين في القضية نفسها، موضحة أن ستة من هذه الأحكام صدرت غيابياً.

كما قضت المحكمة ببراءة 26 متهماً، بينهم أربعة من قادة مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، من تهمة التحريض على القتل.