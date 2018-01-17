"التعاون الإسلامي" تؤكد حرصها على التقارب بين الأديان

الشارقة 24 – وام:

أكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال لقائه في مقر البطريركية القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة، يوم الثلاثاء، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، حرص المنظمة الدائم على التقارب بين الأديان، حيث شاركت في الكثير من المؤتمرات التي تدعو للتقارب، وشاركت في أنشطة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار، وأقامت العديد من المؤتمرات ذات الصلة.

وشدد العثيمين في بيان صحافي أصدرته المنظمة، يوم الأربعاء، على أهمية الحوار وإفشاء لغة الاعتدال من أجل التصدي للأفكار المغلوطة والموجهة إلى فئة الشباب، موضحاً أن المنظمة لديها موقف ثابت وواضح ضد الإرهاب والتطرف، وأكدت أن التطرف والإرهاب لا جنسية لهما ولا هوية.

من جهته، أعرب البابا تواضروس عن توافقه مع الأمين العام للمنظمة بأن التطرف لا دين له، مؤكداً أن الاختلاف يثري المجتمعات، وشدد على أهمية التركيز على التعليم وخاصة في المراحل المبكرة لما له من أثر كبير على النشء.