الجامعة تستنكر تقليص أميركا مساهمتها في ميزانية "أونروا"

الشارقة 24 – وام:

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكاره الشديد لقرار الإدارة الأميركية تعليق جزء ملموس من المساهمة المالية للولايات المتحدة في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأشار أبو الغيط في بيان أصدره، يوم الأربعاء، إلى أن هذا يلقي المزيد من علامات الاستفهام حول مدى التزام الإدارة الأميركية الحالية، بتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية في إطار دورها كوسيط رئيسي ونزيه لهذه التسوية، إضافة إلى ما يمكن أن يتولد عنه من تبعات سلبية واسعة في عدد من الأصعدة الهامة، من بينها ما يؤشر عليه من وجود مسعى جديد لتغيير المعطيات الخاصة بإحدى قضايا التسوية النهائية ممثلةً في هذه الحالة في قضية اللاجئين.

وذكر الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط سبق وأن حذر مراراً سواء في التصريحات الرسمية الصادرة عنه أو في إطار الاتصالات التي يجريها مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، من أن إقدام الإدارة الأميركية على اتخاذ هذا الإجراء، والذي يأتي بعد فترة بسيطة من إعلانها اعترافها بالقدس عاصمة للكيان، ونقل السفارة الأميركية إليها مما ولد شعوراً كبيراً بالغضب والاستياء ليس فقط في الدائرتين العربية والإسلامية، وإنما أيضاً في معظم أنحاء العالم.