البحرين تفند مزاعم قطر باختراق مجالها الجوي من قبل طائرات عسكرية إماراتية

الشارقة 24 – بنا:

فندت مملكة البحرين مزاعم دولة قطر المتضمنة في مذكرتها الموجهة لمجلس الأمن والتي ادعت فيها اختراق مجالها الجوي من قبل طائرات عسكرية تابعة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

فقد قامت بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك بتسليم رد مملكة البحرين على الادعاءات القطرية موثقاً بالأدلة والبراهين الدامغة التي تؤكد عدم حدوث اي اختراق من قبل الطائرات التابعة للإمارات للأجواء القطرية، والتزامها بالتحليق في الاجواء التي تديرها مملكة البحرين فقط ، وأوردت البعثة تقريراً حول خط سير رحلات الطائرات الإماراتية التي تدعي قطر انها اخترقت مجالها الجوي ويثبت التقرير من خلال تتبع مسار الرحلات ابتعاد الطائرات الإماراتية عن المجال الجوي القطري وأن دولة قطر هي من قامت بمخالفة القانون الدولي عندما اعترضت رحلات الطائرات الإماراتية فيما يعكس تصعيداً غير مسؤول وغير مبرر من جانب قطر.

وتطالب مملكة البحرين دولة قطر باحترام القانون الدولي والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم تكرار مثل هذه الأعمال المرفوضة التي تعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وتهدد الأمن والسلم الدوليين.