السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

الشارقة 24 – وام:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري .

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، حيث أشاد بالدور النشط الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها على صعيد لم الشمل العربي وتوحيد الصف في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن السيسي أكد على متانة وقوة العلاقات المصرية-الكويتية وما تتميز به من خصوصية، كما أكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة .

من جهة أخرى، أكد السيسي موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وشدد السيسي خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، على ضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

وقال راضي إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات، تم خلالها استعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين، لبحث التحركات العربية والدولية الساعية للتصدي لقرار الولايات المتحدة باعتبار القدس عاصمة للكيان، ونقل سفارتها إليها.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مصر لم تدخر وسعاً من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أطلع الرئيس عباس نظيره المصري على آخر التطورات والاتصالات التي يجريها للتصدي للقرار الأميركي، مثمناً في هذا الصدد تنظيم الأزهر الشريف للمؤتمر العالمي لنصرة القدس، ومشيراً إلى دور الأزهر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بموقف مصر الأخير ومساعيها في إطار الأمم المتحدة للتصدي للقرار الأميركي، فضلاً عن جهودها لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية، مشدداً على أهمية إتمام تلك الخطوة لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والقدس.