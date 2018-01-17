اغتيال الداعية السعودي عبد العزيز التويجري في غينيا

الشارقة 24 – وكالات:

قتل الداعية السعودي عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري بالرصاص، مساء الثلاثاء، في شرق غينيا، وفق مصادر أمنية وطبية.

وكان الداعية السعودي، ضمن بعثة دعوة وبناء مساجد في منطقة غينيا العليا المحاذية لمالي وساحل العاج.

وقتل الداعية السعودي في قرية كانتيبالاندوغو الواقعة بين كانكان كبرى مدن المنطقة ومدينة كرواني.

وقال مصدر أمني إن الداعية "قتل برصاصتين في الصدر حين كان على دراجة نارية مع أحد سكان القرية لنقله إلى سيارته"، وأضاف أن صاحب الدراجة أصيب بجروح خطرة ونقل إلى مستشفى كانكان الإقليمي.

وأوضح المصدر أنه بحسب المعطيات الأولية للتحقيق، فإن السعودي ألقى الثلاثاء مع اثنين من مواطنيه، خطبة لم ترق لقسم من السكان المحليين وخصوصاً صيادين تقليديين نصبوا كميناً له.