مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في صعدة

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الجيش اليمني، يوم الأربعاء، مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في معارك وقصف جوي بمحافظة صعدة.

وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش اليمني واصلت التقدم باتجاه مركز مديرية كتاف، بعد تحريرها مواقع في محور البقع، وأضاف أن الجيش اليمني حرر مناطق شاسعة في منطقة رشحة، وبالقرب من منطقة المليل، قدرت بأكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتمكنت من أسر سبعة من عناصر الميليشيات.

وتابع المصدر أن مقاتلات التحالف العربي شنت تزامناً مع المعارك، غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات في المناطق ذاتها، وأكد أن قوات الجيش تمكنت من استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأليات الثقيلة، فضلاً عن استعادة صواريخ حرارية وموجهة.