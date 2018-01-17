محادثات سلام سوريا تستأنف في فيينا 25 يناير

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أنها ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في فيينا، الأسبوع المقبل، قبل أيام من افتتاح مؤتمر تنظمه روسيا حول سبل إنهاء الحرب.

وسيلي المحادثات المرتقبة في 25 و26 يناير الجاري في فيينا، مؤتمر سلام يعقد في منتجع سوتشي البحري الروسي في 29 و30 من الشهر نفسه، في محاولة لإيجاد تسوية للنزاع السوري المستمر منذ نحو سبع سنوات.

وقالت الأمم المتحدة إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا يتوقع أن تحضر الوفود إلى فيينا وهي جاهزة لعمل جوهري معه"، وأضافت أن أي مبادرة سياسية من قبل الأطراف الدوليين يجب أن تقيم انطلاقاً من قدرتها على المساهمة في دعم عملية جنيف السياسية التي تتولى الأمم المتحدة رعايتها والتطبيق الكامل للقرار 2254، وهو خارطة طريق لإنهاء النزاع اعدت في العام 2015.