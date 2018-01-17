وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا يبحثان تطورات مفاوضات سد النهضة

الشارقة 24 – وام:

استقبل الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء بالقاهرة، نظيره الاثيوبي ركنِه جيبيُّو.

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الجانبين عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين المنعقدة بالقاهرة.

وأضاف أبوزيد، أن الجانبين ناقشا كذلك تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في الصومال وجنوب السودان.