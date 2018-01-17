الجيش المصري يقتل تكفيرياً ويلقي القبض على مشتبه بهم في سيناء

من عمليات الجيش المصري في سيناء، أرشيفية

الشارقة 24 – وام:

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري، إن القوات المسلحة المصرية، من القضاء على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، والقبض على 22 مشتبهاً بدعمهم العناصر التكفيرية بشمال سيناء.

وأضاف "قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء، تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية المصرية من اكتشاف وتدمير مخزن عثر بداخله على كمية كبيرة من المقذوفات والقنابل والعبوات الناسفة.

كما قامت بتدمير عدد كبير من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية فى الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة بشمال سيناء.