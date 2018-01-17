"الاحتلال" يقر خطة سرية لشرعنة 70 موقعاً استيطانياً في الضفة

الشارقة 24 – وام:

كشف القناة العبرية السابعة، عن أن وزير الحرب في الكيان الصهيوني أفيغدور ليبرمان، أنشأ فريقاً لإعداد خطة تشغيلية سرية استيطانية مدتها ستة أشهر من أجل شرعنة أكثر من 70 بؤرة استيطانية في الضفة المحتلة.

وذكرت القناة على موقعها على الإنترنت أمس الثلاثاء، أن من ضمن البؤر الاستيطانية التي يعمل على شرعنتها "عسهال" التي يسكن فيها 46 عائلة وتجمع "أفيغايل" ويحتوي على 25عائلة في "المجلس الإقليمي" جبل الخليل.

وذكرت القناة تجمعات بالضفة المحتلة منها "جفعات هاريئل" "وإيش كوديش" التي تطل على وادي الأردن.

وأشارت القناة إلى أن نائب وزير الحرب في الكيان الصهيوني الحاخام "ايلي بن داهان" كشف النقاب عن هذه المعلومات أمس الثلاثاء، في غرفة مغلقة في اجتماع البيت اليهودي.