"الأونروا": سنواجه أسوأ أزمة تمويل منذ تأسيس الوكالة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريس غونيس الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة تجميد عشرات ملايين الدولارات المخصصة للوكالة، سيؤدي إلى أسوأ أزمة تمويل للوكالة منذ تأسيسها.

وأضاق غونيس: "الولايات المتحدة أعلنت أنها ستساهم بمبلغ 60 مليون دولار أميركي لميزانية الأونروا حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي مؤشرات أخرى على تمويل محتمل".

وأشار إلى أن هذا التخفيض الكبير في المساهمة سيؤدي إلى أسوأ أزمة تمويل في تاريخ الوكالة".

وقررت واشنطن الثلاثاء تجميد نصف الأموال المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" في رسالة تحد جديدة إزاء الأمم المتحدة وضربة قوية للفلسطينيين.