الجبير: إيران مصدر الصراعات الأكبر في المنطقة

الشارقة 24 – واس:



أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن مباحثاته مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرز، يوم الثلاثاء، كانت مثمرة وتناولت الأوضاع الإقليمية وعملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن.



وقال الجبير في مؤتمر صحافي مع ريندرز: "إن إيران تعد مصدر الصراعات الأكبر في المنطقة، نتيجة سلوكها في لبنان والعراق وسوريا والبحرين وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول".



وأضاف على إيران أن تقرر إذا ما كانت ثورة أو دولة، فإذا كانت ثورة يمكننا التعامل معها، وإذا كانت دولة مؤسسات فعليها أن تتقيد بالقوانين الدولية، وتحترم مبدأ حسن الجوار وتتوقف عن التدخلات في شؤون الدول، وتكف عن دعم وتمويل الإرهاب، وتابع "وجهنا رسالة واضحة إلى إيران بأن سلوكها غير مقبول".



وأشار الوزير السعودي إلى أن الاتفاق النووي بحاجة إلى تحسين، خاصة فيما يتعلق بالحدود القصوى لتخصيب اليورانيوم.



وفي رد على سؤال حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، حمّل الجبير ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران المسؤولية، فهي من اختطفت البلاد وأرسلت الأطفال كجنود في ساحات المعارك، وأشار إلى أن الموانئ اليمنية مفتوحة لاستقبال المساعدات الإغاثية، وأن المملكة العربية السعودية أكبر داعم للشعب اليمني وسوف تواصل القيام بذلك.



من جانبه، أكد وزير الخارجية البلجيكي أن التنسيق بين السعودية وبلجيكا قائم في مختلف المجالات، وتقدم بالشكر للسعودية على دورها في توحيد صف المعارضة السورية، وجهودها الإنسانية في اليمن.



وفي الشأن الإيراني، أوضح وزير الخارجية البلجيكي أنه يجري البحث عن سبيل للتعامل مع إيران، وبرنامجها للصواريخ الباليستية وتأثيرها الإقليمي.