واشنطن تُجمد دفع أموال للأمم المتحدة مخصصة للفلسطينيين

الشارقة 24 – أ ف ب:



أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، أن واشنطن أرسلت 60 مليون دولار إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حتى تتمكن من الاستمرار في عملها لكنها احتفظت بمبلغ 65 مليون دولار إضافية.



وقال المسؤول "هناك حاجة إلى مراجعة في العمق لطريقة عمل أونروا وتمويلها"، بينما تطلب واشنطن من الدول الأخرى المساهمة بشكل أكبر.



ووجهت الولايات المتحدة الثلاثاء، رسالة إلى الوكالة تؤكد فيها قسماً من مساهمتها الطوعية التي كان مقرراً أن تبلغ 125 مليون دولار.



وأوضح المسؤول في الخارجية أنه "من دون هذا المال" المخصص لدفع الرواتب في المدارس والمرافق الصحية في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، "فإن عمليات أونروا كانت مهددة".



رغم ذلك، فإن أكثر من نصف المبلغ الإجمالي، أي 65 مليون دولار "سيتم الاحتفاظ به" حتى إشعار آخر، بحسب المصدر نفسه.



وذكر بأن الولايات المتحدة كانت منذ عقود، أكبر مانح للوكالة، بحيث كانت تغطي ثلاثين في المئة من تمويلها في الأعوام الأخيرة، وأضاف "كما بالنسبة إلى الأمم المتحدة في شكل عام، ينبغي عدم الطلب من الولايات المتحدة أن تساهم في شكل غير متكافئ، حان وقت التغيير".