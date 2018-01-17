مقتل مطلوب متورط بجرائم إرهابية في السعودية

الشارقة 24 – واس:



أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، عن مقتل مطلوب متورط بعدد من الجرائم الإرهابية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف.



وقال مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة السعودية، إنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، فقد رصدت الجهات الأمنية الإثنين المطلوب لتورطه بعدد من الجرائم الإرهابية عبد الله ميرزا القلاف "سعودي الجنسية"، بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح ‏مستقلاً سيارة تحمل لوحات غير صحيحة، وعند محاولة إيقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة، وبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، ما اقتضى‏ التعامل معه وفقاً لمتطلبات الموقف لتحييد خطره، ونتج عنه مقتله فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى.



وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط داخل السيارة، سلاح رشاش كلاشنكوف، ومسدسان من نوع جلوك عيار 9 ملم، و94 طلقة رشاش، و14 طلقة مسدس، إضافة إلى مانع وميض وحامل معدات وبدلة عسكرية و‏4 أقنعة وجه.