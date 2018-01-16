32.5 مليون نسمة عدد سكان السعودية

الشارقة 24 – كونا:



أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع عدد سكان المملكة إلى أكثر من 32.5 مليون نسمة في عام 2017، أي بزيادة نسبتها 2.52% عن العام 2016.



وقالت الهيئة في بيانات نشرتها يوم الثلاثاء: إن عدد السكان في السعودية ارتفع إلى 32552336 نسمة في عام 2017، مقارنة بـ 31742308 نسمة في المسح الديموغرافي لعام 2016 بمتوسط معدل نمو سنوي 2.52%.



وأضافت أن البيانات وزعت عدد السكان حسب الجنس بما نسبته 57.48% للذكور و42.52% للإناث من جملة السكان في عام 2017، إذ تقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي لعام 2016.



وذكرت الهيئة أن عدد السكان السعوديين بلغ 20408362 نسمة أي بنسبة 62.69% من جملة سكان المملكة، وأوضحت أن عدد السكان السعوديين وزع حسب الجنس بما نسبته 50.49% من الذكور و49.06% من الإناث من جملة السكان، لتقترب بذلك هذه النسب من نظيراتها لعام 2016.