السعودية تدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان

الشارقة 24 - د ب أ:



أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، يوم الثلاثاء، عن اعتراض صاروخ باليستي استهدف منطقة جازان جنوب المملكة.



وقال بيان لقوات الدفاع الجوي: "تم تدمير الصاروخ قبل أن يصل إلى هدفه".



ويعتبر هذا الصاروخ هو الثالث الذي يتم اعتراضه خلال أيام، حيث أعلن التحالف العربي، يومي الخميس والجمعة الماضيين على التوالي، اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران.

وأعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وجدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.