الجيش اليمني يواصل التقدم الميداني في البقع شمالي صعدة

الشارقة 24 – واس:



واصلت قوات الجيش الوطني اليمني في محور البقع، شمالي محافظة صعدة التقدم ميدانياً في المحافظة التي تُعد معقل مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال مصدر ميداني في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة اليوم ضد المليشيا الانقلابية في المواقع الواقعة ما بعد سلسلة جبال العليب الاستراتيجية.



وأفاد المصدر، إن قوات الجيش الوطني حررت مواقع متفرقة خلف هذه الجبال، بعد السيطرة عليها اليوميين الماضيين.



وخلفت المعارك سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا الانقلابية، إضافة إلى سقوط خمسة أسرى بيد قوات الجيش الوطني.



وتمكنت قوات الجيش الوطني من استرداد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والأليات والمعدات الثقيلة.



وفي هذه الأثناء تواصل قوات الجيش الوطني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي التقدم ميدانياً باتجاه منطقة كتاف.