استشهاد وإصابة 613 يمنياً بانتهاكات للحوثيين في 40 يوماً

الشارقة 24 - د ب أ:



أعلنت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، توثيق استشهاد وإصابة 613 مدنياً بسبب الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، خلال أربعين يوماً.



وقالت الوزارة في تقرير إنه تم توثيق 318 حالة قتل، بينهم ثمان نساء و14 طفل، في حين بلغت حالات الإصابة والتشويه والإعاقة بين المدنيين إلى 295 حالة إصابة، بينهم ست نساء و17 طفلاً.



وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، قامت بزرع الألغام في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق العامة، وذلك إمعاناً منهم في قتل أكبر قدر ممكن من المدنيين، وهو ما تسبب في تسجيل 23 حالة قتل وإصابة.



وبحسب التقرير، فإن الكثير من المدنيين والسياسيين والصحافيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والإعلاميين ما يزالون يرزحون في سجون ومعتقلات الميليشيات الإيرانية، وأن حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري خلال فترة التقرير بلغت 407 حالات اختطاف وإخفاء منهم 280 من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق علي عبد الله صالح.



وأكد التقرير، قيام ميليشيات الحوثي بتجنيد 830 طفلاً لم يبلغوا السن القانونية، وذلك في إطار مخططها لاستخدام الأطفال وقوداً لحربها، وتابع أن ميليشيات الحوثي دمرت بشكل ممنهج البنى التحتية وفجرت المنازل واستهداف الأحياء السكنية، حيث بلغ عدد الحالات 161 حالة انتهاك منها 57 منزلاً فخخ ودمر بشكل كلي، في حين بلغت إجمالي عدد المنازل والمنشآت العامة والمحلات المتضررة ودور العبادة 104.



وذكر التقرير أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، صادرت حق حرية الرأي والتعبير تماماً والتي زادت مع الأحداث الأخيرة حيث قامت بحجب أغلب المواقع الإخبارية وانتهجت سياسية تكميم الأفواه وعزل المجتمع اليمني للعمل على تغطية جرائمها بحجبها لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، إلى جانب الزج بعشرات الإعلاميين في السجون والمعتقلات الخاصة.



ولفت تقرير حقوق الإنسان إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق الصحافيين والإعلاميين بلغت 91 انتهاكاً، شملت التعذيب والاعتقال ومصادرة ونهب واقتحام مقرات وصحف وقنوات، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب وفضائيات وإذاعات.