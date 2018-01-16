المعارضة السورية تطالب بضغط أميركي وأوروبي على روسيا وإيران

الشارقة 24 – رويترز:



دعا كبير مفاوضي المعارضة السورية نصر الحريري، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعماء الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد وعلى روسيا وإيران، للعودة إلى المحادثات التي تهدف لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ ست سنوات.



وقال الحريري إن دماء المدنيين ستظل تسيل في سوريا ما لم تكثف الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الضغط على الأسد وحلفائه الكبار في روسيا وإيران، وأضاف "أود أن أسأل كل هذه الدول التي وعدت بأنها ستدعم الشعب السوري وطموحاته للديموقراطية والسلام، لماذا لم تفوا بوعودكم؟".



ودعا ترامب وزعماء الاتحاد الأوروبي مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى اتخاذ موقف أشد من الأسد، وقال "إن إيران وروسيا تحاولان تقليل أولوية المرحلة الانتقالية، نحتاج لمساعدة المجتمع الدولي للضغط على النظام وداعميه روسيا وإيران".



وتابع الحريري" الأميركيون يريدون اختبار الروس والنظام في الجولة المقبلة من المحادثات، يريد دفع عملية جنيف للأمام".



وأعلنت المعارضة السورية، مشاركتها في محادثات سلام جديدة ستعقدها الأمم المتحدة في فيينا.



وقال المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية: "إن موعد المحادثات غير مؤكد بعد، وأن المعارضة ستشارك في جولة جديدة من المفاوضات وهي محادثات جنيف التي ستجري في فيينا".