إيران تندد بسعي التحالف الدولي تشكيل قوة سورية جديدة

الشارقة 24 – أ ف ب:



نددت طهران، يوم الثلاثاء، بالقوة الأمنية الحدودية التي أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن عزمه على تشكيلها في سوريا، واعتبرتها مؤشراً على تدخل سافر للأميركيين في الشؤون السورية.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي قوله "إنه تدخل سافر للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى، وهذا يزيد من تعقيد الأزمة في سوريا عبر زيادة زعزعة الاستقرار وتأجيج النزاع في هذا البلد".



وأضاف "يجب الإشارة إلى أن الإعلان عن هذه المقاربة الجديدة التي تبنتها الولايات المتحدة، تم بالموازاة مع إحراز الجيش السوري وحلفائه انتصارات كبرى في مكافحة التنظيمات الإرهابية".