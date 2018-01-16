"الوزراء السعودي" يشيد بالتقرير الأممي حول انتهاك إيران حظر الأسلحة لليمن

الشارقة 24 – وام:



أشاد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي عقدها في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء، بتقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن.



وكان التقرير أكد أن إيران غير ممتثلة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 حول حظر الأسلحة وسهلت للانقلابيين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على المملكة وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015.



وأشاد المجلس ببيان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وما اشتمل عليه من دعوته جميع حلفاء أميركا إلى اتخاذ خطوات أقوى مع الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة.



كما ثمن المجلس، إعلان القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حصول "حزب الله" الإرهابي على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب وتكليفها بالتحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لهذا الحزب وملاحقتهم.



وأوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي، أن المجلس أعرب عن إدانة المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة ونشر عطاءات لبناء أكثر من 650 وحدة أخرى في عدد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وإمعاناً في العدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



وقال إن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بوسط العاصمة العراقية بغداد الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وقدم العزاء والمواساة لجمهورية العراق حكومة وشعباً ولذوي الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً وقوف المملكة مع جمهورية العراق الشقيقة ضد أعمال الإرهاب والتطرف.



كما وافق المجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن اعتماد الأهداف والضوابط الاسترشادية لمعادلة الشهادات "الطبية والصحية"