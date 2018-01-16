اتفقا على التعاون لإتمام العملية الانتقالية

المبعوث الأممي يبحث مع رئيس الاتحاد الإفريقي الوضع في ليبيا

  • الثلاثاء 16, يناير 2018 في 3:16 م
  • غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا
    غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا
  • موسى فكي ورئيس الاتحاد الإفريقي
    موسى فكي ورئيس الاتحاد الإفريقي
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بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ورئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في أديس أبابا اليوم الثلاثاء، العملية السياسية في ليبيا.

الشارقة 24 – واس:

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الثلاثاء في أديس أبابا، رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي، لبحث التطورات في ليبيا ومستقبل العملية السياسية في هذا البلد.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها، أن الجانبان اتفقا على تقوية التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد لمساندة الليبيين في الخروج من الأزمة، وإتمام العملية الانتقالية والانتقال لمؤسسات موحدة ومستقرة وفاعلة.

وكان سلامة بحث أمس الإثنين، مع مفوضي الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية والسياسية، التقدم الذي تم إحرازه في العودة الطوعية للمهاجرين وسير تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته مفوضية الانتخابات في تسجيل الناخبين.