المبعوث الأممي يبحث مع رئيس الاتحاد الإفريقي الوضع في ليبيا

الشارقة 24 – واس:

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الثلاثاء في أديس أبابا، رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي، لبحث التطورات في ليبيا ومستقبل العملية السياسية في هذا البلد.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها، أن الجانبان اتفقا على تقوية التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد لمساندة الليبيين في الخروج من الأزمة، وإتمام العملية الانتقالية والانتقال لمؤسسات موحدة ومستقرة وفاعلة.

وكان سلامة بحث أمس الإثنين، مع مفوضي الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية والسياسية، التقدم الذي تم إحرازه في العودة الطوعية للمهاجرين وسير تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته مفوضية الانتخابات في تسجيل الناخبين.