بغداد: تفاهم ساد المحادثات مع إقليم كردستان

الشارقة 24 – رويترز:



أعلنت الحكومة المركزية في العراق، أن جواً من الثقة والتفاهم ساد المحادثات التي عقدت يوم الإثنين مع إقليم كردستان شبه المستقل، لتسوية صراع أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة في أكتوبر الماضي.



وذكر بيان صدر عن مجلس الوزراء العراقي، أن ممثلين للجانبين التقوا في أربيل عاصمة الإقليم الواقع في شمال العراق، وأن المناقشات تناولت الجوانب الأمنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط.



وأضاف البيان، ساد التفاهم خلال الاجتماعات، وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة تضمنت عدداً من التوصيات.