"العفو" تطالب بإطلاق سراح التميمي والاحتلال يمدد اعتقالها

الشارقة 24 – وكالات:



طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الطفلة الفلسطينية عهد التميمي "16عاماً"، والتي قد تواجه حكماً بالسجن عشر سنوات، بسبب مشاجرة مع جنود صهاينة في الضفة الغربية.



وقالت ماجدالينا مغربي نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان للمنظمة: "لم تفعل عهد التميمي شيئاً يبرر استمرار احتجاز فتاة عمرها 16 سنة، يجب على السلطات الاحتلال أن تطلق سراحها دون تأخير"، وأوضحت أن مقطع الفيديو المتداول "يظهر قيام فتاة عزلاء من السلاح وهي تهاجم جنديين مسلحين يرتديان عتادهما الواقي، ولم تكن تشكل أي تهديد فعلي".



وأضافت: "اعتقال عهد التميمي ومحاكمتها عسكرياً لاحقاً يكشفان معاملة الاحتلال التمييزية ضد الأطفال الفلسطينيين".



وكانت محكمة عسكرية تابعة للكيان الإسرائيلي، قد مددت ليومين على الأقل اعتقال التميمي، حيث وجهت النيابة العسكرية الصهيونية 12 تهمة للتميمي أوائل الشهر الجاري.



وكان الاتحاد الأوروبي أعرب الجمعة عن "قلقه" الشديد إزاء مصير التميمي.