الجبير يبحث في بروكسل تعزيز العلاقات السعودية-الأوروبية

الشارقة 24 – واس:



التقى وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الإثنين، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيدريكا موغيريني.



وجرى خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية واستعراض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.



كما التقى الجبير في بروكسل، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية والأزمات كريستوس ستيليانديس.



وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك بين المملكة العربية والسعودية والاتحاد الأوروبي.