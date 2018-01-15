الزياني يبحث تطوير العمل الإحصائي الخليجي

الشارقة 24 – وام:



اجتمع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، يوم الإثنين، مع صابر الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.



وتم خلال الاجتماع، بحث الجهود التي يبذلها المركز لتعزيز وتطوير العمل الإحصائي الخليجي المشترك، بما يتوافق مع أهداف وخطط التنمية الشاملة في دول المجلس، ويحقق أهداف العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.



كما التقى الزياني علي الحميدان المدير التنفيذي لشركة المدفوعات الخليجية.



وأطلع المدير التنفيذي للشركة الأمين العام على الخطوات التي تمت في مجال استكمال تأسيس الشركة، تمهيداً لانطلاق أعمالها في مجال تسهيل عبور المعاملات المالية العابرة للحدود بين دول المجلس بشكل آمن وفعال، وبما يوفر بنية تحتية تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون.



ورحب الزياني بالمدير التنفيذي للشركة مهنئاً إياه بمناسبة توليه هذا المنصب الرفيع، معرباً عن استعداد أمانة مجلس التعاون لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لإدارة الشركة وتذليل العقبات حتى تتمكن الشركة من أداء مهامها على أكمل وجه، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول المجلس لدعم أعمال الشركة، تعزيزاً للتكامل المالي والمصرفي في مجلس التعاون.