خلال تصريحات في "مدينة السادات"

السيسي: مصر لن تحارب أشقاءها وتسعى لعلاقات طيبة مع الجميع

  • الإثنين 15, يناير 2018 في 9:25 م
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات خلال زيارة قام بها لمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إن مصر لم ولن تتدخل أو تتآمر على أي دولة شقيقة أو غيرها، مشدداً على حرصها على الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع الجميع.

الشارقة 24 – وام:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لم ولن تتدخل أو تتآمر على أي دولة شقيقة أو غيرها، مشدداً على حرصها على الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع الجميع، وتبني سياسة ثابتة تدعم البناء والتنمية والتعمير.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس المصري الإثنين خلال زيارة قام بها لمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات التنموية .

وأشار إلى أن شعوب المنطقة بحاجة إلى الابتعاد عن سياسة الحروب والصراع، مؤكداً أن مصر لن تحارب أشقاءها، وأننا نمارس السلام فى تصرفاتنا وعلاقتنا مع الآخرين.

وأوضح الرئيس المصري أن تطوير قدرات القوات المسلحة المصرية لا يخالف هذا التوجه بل يأتي فى إطار متطلبات الأمن القومي والدفاع عن مصر وحماية السلام وليس للطغيان.