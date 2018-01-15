اشتباكات في ليبيا توقع 10 قتلى وتغلق مطار معيتيقة

الشارقة 24 – رويترز:



اندلعت اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس يوم الإثنين، ما أدى إلى سقوط عشرة قتلى على الأقل، وإغلاق المطار خلال ما وصفته الحكومة بمحاولة فاشلة لتهريب متطرفين من سجن قريب.



وأدى الهجوم إلى نشوب أعنف اشتباكات شهدتها طرابلس منذ أشهر، وتقويض ادعاءات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً بأنها حققت الاستقرار في المدينة إلى حد بعيد، كما تقوض تلك الاشتباكات أيضاً محاولات حكومة الوفاق إقناع البعثات الدبلوماسية بالعودة.



وسُمع دوي إطلاق نيران أسلحة آلية وقذائف مدفعية من وسط المدينة في ساعة مبكرة من يوم الإثنين، وقال مطار معيتيقة إنه تم تعليق الرحلات حتى إشعار آخر.



ويدور هذا القتال بين إحدى أقوى الجماعات في طرابلس وتسمى قوة الردع الخاصة وجماعة أخرى منافسة مقرها حي تاجوراء بالمدينة.



وتعمل قوة الردع الخاصة كوحدة لمكافحة الجريمة والإرهاب وتسيطر على مطار معيتيقة وسجن كبير بالقرب منه، وقوة الردع متحالفة مع حكومة طرابلس وتتعرض لهجمات بين الحين والآخر من جماعات منافسة اعتقلت القوة أعضاء فيها.



وقالت قوة الردع إن المطار هوجم من قبل مجموعة يقودها شخص يسمى "بشير البقرة" وآخرين يجري ملاحقتهم بعد هروبهم من سجن تديره قوة الردع في منطقة أخرى بطرابلس.



وقالت حكومة الوفاق الوطني إن الهجوم عرض حياة الركاب للخطر وأثر على سلامة حركة الطيران وروع السكان، وأضافت في بيان أن الهجوم استهدف إطلاق سراح "إرهابيين" من تنظيم "داعش" المتطرف والقاعدة وتنظيمات أخرى.



وقال مسؤول بوزارة الصحة إن جثث عشرة مقاتلين على الأقل نُقلت إلى مستشفى قريب، وأضاف أن ما لا يقل عن 13 شخصاً أصيبوا.