فريق الاتصالات العسكرية بـ "التعاون" يناقش التكامل الدفاعي

الشارقة 24 – وام:



اختتمت يوم الإثنين، أعمال اجتماع فريق عمل الاتصالات العسكرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مكتب الاتصالات المؤمنة التابع للشؤون العسكرية للأمانة العامة لمجلس التعاون بمقره في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.



وهدف الاجتماع إلى تحقيق التعاون في مجال الاتصالات العسكرية في جانب من جوانب التكامل الدفاعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وناقش الاجتماع الذي حضره وفود متخصصة في مجال الاتصالات العسكرية من القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشاريع الاتصالات العسكرية الحالية والمستقبلية المزمع عملها وآلية إنجازها والسبل والإجراءات لتفعيل هذه المشاريع بين القوات المسلحة الخليجية.