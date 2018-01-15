وزيرا داخلية عُمان والسعودية يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:



بحث وزير الداخلية في سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، خلال لقائه يوم الإثنين، في مسقط الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الوزيرين أكدا خلال جلسة مباحثات مشتركة، أهمية تبادل الرؤى التي ستسهم في تعزيز التعاون الأمني الخليجي، وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وعلى صعيد متصل، التقى وزير الداخلية السعودي وزير المكتب السلطاني بسلطنة عمان الفريق أول سلطان بن محمد النعماني في مسقط، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.