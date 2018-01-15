دمشق وأنقرة تتوعدان بوأد قوة سورية جديدة مدعومة أميركياً

الشارقة 24 – رويترز:



توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، بوأد قوة من المقرر تشكيلها بدعم من الولايات المتحدة وتضم 30 ألف فرد في سوريا، حتى قبل أن تولد، وذلك في الوقت الذي تسبب فيه دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد في دق إسفين في العلاقات مع أحد حلفائها الرئيسيين في الشرق الأوسط.



وأعلنت الولايات المتحدة تأييدها، يوم الأحد، لخطط تشكيل قوة حدودية، للدفاع عن الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلون يقودهم الأكراد وتدعمهم الولايات المتحدة في شمال سوريا.



ووصفت روسيا حليف الرئيس السوري بشار الأسد هذه الخطط بأنها مؤامرة لتفتيت سوريا ووضع جزء منها تحت سيطرة الولايات المتحدة، لكن أقوى تنديد صدر عن أردوغان الذي قال عن الولايات المتحدة في كلمة في أنقرة "تصر دولة نصفها بأنها حليف على تشكيل جيش ترويع على حدودنا، ماذا يمكن لجيش الترويع هذا أن يستهدف عدا تركيا؟"، وأضاف "مهمتنا وأدها قبل حتى أن تولد".



وقال أردوغان إن تركيا أكملت استعداداتها للقيام بعملية في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد بشمال سوريا.



وردت حكومة الرئيس بشار الأسد، بتوعدها بسحق القوة الجديدة وطرد القوات الأميركية من سوريا، ونددت بالقوة الحدودية الجديدة واعتبرتها اعتداء صارخاً على سيادتها، واعتبرت أي سوري ينضم إلى تلك القوة خائناً.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله "سوريا تعتبر أن كل مواطن سوري يشارك في هذه القوات برعاية أميركية خائناً للشعب والوطن".



وقال المصدر "ما أقدمت عليه الإدارة الأميركية يأتي في إطار سياستها التدميرية في المنطقة لتفتيت دولها وتأجيج التوترات فيها وإعاقة أي حلول لأزماتها".