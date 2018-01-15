لافروف: فرص الحوار بين الفلسطينيين و"الاحتلال" قريبة من الصفر

الشارقة 24 – وام:

رأى سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن فرص إجراء حوار مباشر بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي في الوضع الحالي قريبة من الصفر خاصة بعد القرار الأميركي بنقل السفارة الى القدس.

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحافي السنوي الموسع حول نتائج العمل الدبلوماسي الروسي عام 2017 في موسكو اليوم الإثنين، إن إعلان الرئيس دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس زادت من حالة الجمود في العملية السياسية، وأعتقد أن فرص الحوار المباشر في الوضع القائم تكاد تكون صفراً وهذا أمر مؤسف.

وتطرق لافروف خلال المؤتمر أيضاً إلى الملف السوري، معرباً عن أمله بأن يصبح مؤتمر الحوار السوري المقرر عقده في سوتشي حافزاً للأمم المتحدة لتفعيل العمل من أجل التسوية السياسية في سوريا.

وفيما يخص الملف العراقي، أكد لافروف على وحدة أراضي العراق وحل جميع المسائل عبر المفاوضات والحوار الوطني مبدياً استعداد روسيا للتدخل الإيجابي في حال طلب منها ذلك.