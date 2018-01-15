منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الانتحاري في بغداد

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين، في بيان، إدانتها بشدة التفجير الانتحاري المزدوج بوسط بغداد والذي خلف حوالي 26 قتيلاً و90 جريحاً.

وقدم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، في بيان صادر عن المنظمة تعازيه لأسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا حياتهم في التفجير، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى وسائلاً المولى عز وجل أن يجنب العراق كل مكروه.

وجدد العثيمين، استعداد المنظمة للعمل مع الحكومة العراقية والكتل السياسية كافة من أجل تحقيق المصالحة العراقية من خلال مبادرتها بعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية العراقية.