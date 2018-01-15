البحرين تدين بشدة اعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية

الشارقة 24 – بنا:

أعلنت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، عن إدانتها بشدة قيام مقاتلات تابعة لدولة قطر باعتراض طائرة مدنية إماراتية خلال رحلتها الاعتيادية اليوم الإثنين، وذلك أثناء تحليقها في المسارات المعتادة، في خرق واضح للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة وخاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، وما نصت عليه اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وتعديلاتها لعام 1944.

وأكدت الوزارة أن هذا السلوك العدائي المرفوض من قبل قطر تجاه الطائرات المدنية، بات متكرراً في الفترة الأخيرة ويعرض سلامة الطيران المدني للخطر ويحمل تهديداً على حياة المدنيين.

وشددت على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ولوقف هذه الخروقات وصد هذه الانتهاكات من قبل دولة قطر.