عباس: القيادة الفلسطينية مستعدة للانخراط في مفاوضات سلمية برعاية أممية

الشارقة 24 – وام:

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداد القيادة الفلسطينية للانخراط في أي مفاوضات سلمية جادة برعاية أممية، رافضاً في ذات الوقت الوساطة الأميركية، وأي خطط تطرحها تحت مسميات مختلفة لفرضها على الفلسطينيين.

وقال عباس، في كلمة له أمام المجلس المركزي في رام الله، "لن نقبل أن نبقى سلطة بدون سلطة، وأن يبقى الاحتلال بلا كلفة وسوف نحافظ على مكتسبات الدولة الفلسطينية "، مؤكداً مواصلة المقاومة الشعبية السلمية باعتبارها الطريق لدحر الاحتلال الإسرائيلي، والاستمرار في محاربة الإرهاب أياً كان شكله.

وقال إن القدس أزيحت من الطاولة بـ "تغريدة" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أعلن فيها القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وأضاف "قلنا لترامب لا وألف لا، ولن نقبل صفقة العصر التي هي صفعة العصر."