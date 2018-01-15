سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حفرياتها جنوب المسجد الأقصى

الشارقة 24 – واس:



واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حفرياتها في حي وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى المبارك، تمهيدًا لإقامة "جسر سياحي" للمشاة، يربط المنطقة بباحة حائط البراق "الجدار الغربي للمسجد الأقصى".

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، أن أصحاب أراض في حي وادي الربابة، والذي لا يبعد عن المسجد الأقصى سوى بضع عشرات من الأمتار، تصدوا مؤخرًا، لهذه الحفريات وتمكنوا من توقيفها إلى حين البت باعتراضاتهم على المخطط ومصادرة أراضيهم، إلا أن الاحتلال مضى في تنفيذ مشروعه غير مكترث لاحتجاجات السكان وأصحاب الأراضي.