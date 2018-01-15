السلطات المصرية تعتقل محافظ المنوفية بتهم فساد

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، مساء الأحد، أنها ألقت القبض على محافظ المنوفية ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد.

وقالت مصادر مطلعة إن نيابة أمن الدولة العليا ستبدأ، يوم الإثنين، تحقيقاتها مع هشام عبد الباسط محافظ المنوفية فيما نسب إليه من اتهامات.

وتقع محافظة المنوفية في دلتا النيل شمالي القاهرة، والمحافظ هو أعلى مسؤول حكومي في كل من محافظات مصر السبع والعشرين وهو بدرجة وزير.

وذكرت مصادر مطلعة، أن القبض على عبد الباسط جاء عشية زيارة من المقرر أن يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة المنوفية الإثنين.