"التعاون الإسلامي" تدين توسيع الاستيطان الصهيوني بـ 1100 وحدة

من البؤر الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الشارقة 24 – وام:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدة أن سياسة التوسع الاستيطاني تعد عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني وتهدف إلى فرض وقائع جديدة للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة، على أن الاستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات الصهيونية، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لسياسة الاستيطان غير القانونية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.