عبد الله الثاني: القدس مفتاح تحقيق السلام في المنطقة

الشارقة 24 – كونا:

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الأحد، وجوب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك مفتاح تحقيق السلام وحل الصراعات والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء خلال لقاء جمع وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين بالملك عبد الله في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالات العسكرية والدفاعية.

وقالت الوكالة إن العاهل الأردني شدد خلال اللقاء على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في دعم الأشقاء الفلسطينيين والعمل مع الإدارة الأميركية للتوصل الى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأضافت أن الملك عبد الله أعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن وتمكينه من تنفيذ برامجه التنموية ومواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمات في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن الوزيرة الألمانية تأكيدها ثقة بلادها بدور الأردن وقيادته إزاء قضايا المنطقة من خلال انتهاج سياسة "حكيمة وعقلانية"، معربة عن ثقة بلادها بالأردن واستعدادها لتقديم الدعم والتعاون معه في مختلف المجالات.

وأشارت إلى تطلع ألمانيا للعب دور أكثر فاعلية في المنطقة، بعد أن أظهرت أزمات اللجوء مدى قرب أوروبا وتأثرها بما يحدث في إفريقيا والمنطقة عموماً.

وبحث الجانبان التطورات المرتبطة بالحرب على الإرهاب، وأكدا أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، إقليمياً ودولياً، ضمن استراتيجية شمولية للتصدي لخطر الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.