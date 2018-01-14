عباس: لن نقبل إلا بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية

الشارقة 24 - د ب أ:

هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياساته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقال عباس في كلمة له بافتتاح اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله: "لن نقبل أن تكون أميركا وسيطاً بيننا وبين الكيان الإسرائيلي"، بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الشهر الماضي.

وأضاف "قلنا لا لترامب ولن نقبل مشروعه وصفقة العصر هي صفعة العصر ولن نقبلها"، متهماً واشنطن بأنها أخلت بالتزاماتها تجاه عملية السلام وتجاه حقوق الفلسطينيين، وتابع أن القدس أزيحت عن الطاولة بتغريدة من السيد ترامب على تويتر، لكننا نؤكد أن القدس هي العاصمة الدينية والسياسية والجغرافية لفلسطين ولن نقبل إلا بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

وشدد الرئيس الفلسطيني، على التمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، معتبراً أن الإعلان الأميركي بشأن القدس "وضع الحاضر والمستقبل الفلسطيني على المحك".

كما انتقد الولايات المتحدة، على استخدامها الدائم لحق النقض "الفيتو"، ضد مشاريع قرارات تتعلق بفلسطين في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن واشنطن استخدمت الفيتو في 43 مناسبة ضد قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، ودعا إلى الاتفاق دولياً على آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، استناداً على حل الدولتين على الحدود المحتلة عام 1967، معتبراً أن الكيان "أنهى اتفاق أوسلو ونحن لن نقبل أن نبقي سلطة تحت الاحتلال واحتلال من دون كلفة".

وانتقد عباس بشدة رفض حركتا حماس والجهاد الإسلامي، دعوة للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي احتجاجاً على انعقاده في رام الله، معتبراً أنه موقف غير مسؤول في وقت حرج فلسطينياً.

وانطلقت اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني مساء الأحد في مدينة رام الله وسط دعوات لسحب الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني.

وتعقد الاجتماعات التي تستمر ليومين ضمن الدورة الـ 28 للمجلس المركزي الفلسطيني، وهو ثاني أهم مؤسسات منظمة التحرير تحت عنوان: "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في افتتاح أعمال اجتماعات المجلس إنه "آن الأوان أن يقوم المجلس المركزي، الذي اتخذ قرار إنشاء السلطة الفلسطينية لتكون نواة للدولة، أن يقرر مستقبلها ووظيفتها وأن يعيد النظر بمسألة الاعتراف بالكيان الصهيوني حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس".

واقترح الزعنون على المجلس المركزي الفلسطيني تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين، عبر إعداد خطة لتحويل وظائف السلطة الفلسطينية إلى وظائف الدولة، والتعامل مع المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره برلمان دولة فلسطين، وحث على استكمال مناقشة مسودة دستور دولة فلسطين، والعودة بها للمجلس المركزي لإقرارها، بعد عرضها على الرأي العام الفلسطيني، والتي على ضوئها تجري انتخابات رئاسة الدولة وبرلمانها.

كما دعا الزعنون إلى الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند: متحدون من أجل السلام لإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين كواجب على الأمم المتحدة، واستكمال العمل للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وأكد ضرورة المضي قُدماً بالتحرك الدبلوماسي والقانوني والقضائي بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتحريك الدعاوى القضائية ضد الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما اقترح على المجلس المركزي الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني مع دعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة فيها، تكون مهمتها الأولى إعادة تشكيل أو اختيار أو انتخاب مجلس وطني جديد.