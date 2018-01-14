"التعاون" يناقش زيادة تنسيق الاتصالات العسكرية بين دوله

الشارقة 24 – كونا:

بحث مكتب الاتصالات المؤمنة التابع للشؤون العسكرية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مقره بمدينة الظهران السعودية، يوم الأحد، زيادة التنسيق والترابط في مجال الاتصالات العسكرية بين دول المجلس.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان، أن الاجتماع ناقش نتائج الاجتماعات السابقة للجان المشتركة المتخصصة، واستعرض المشاريع المستقبلية بين مديريات الاتصالات في القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ناقش تنفيذ المشاريع المخططة من قبل فريق عمل الاتصالات المؤمنة.

وقال البيان إن الاجتماع افتتحه رئيس مكتب الاتصالات المؤمنة العقيد الركن نافع محمد الخليفة بحضور وفود مختصة في مجال الاتصالات العسكرية في القوات المسلحة لدول مجلس التعاون، وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى زيادة التنسيق والترابط في مجال الاتصالات العسكرية التي تأتي في إطار التكامل الدفاعي الخليجي فيما بينهم.