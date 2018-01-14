4 وزراء جدد يؤدون اليمين أمام الرئيس المصري

الشارقة 24 – وام:

أدى 4 وزراء جدد في الحكومة المصرية، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، في تعديل وزراي شمل حقائب التنمية المحلية والثقافة والسياحة وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى نائبين لوزيري الإسكان والصحة والسكان.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن السيسي شدد على ضرورة بذل أقصى الجهد لتحقيق التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

والوزراء الجدد، في حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، هم اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام.