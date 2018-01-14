إصابة خمسة جنود صوماليين في انفجار لغم أرضي في مقديشو

من حوادث التفجيرات في مقديشو، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أصيب خمسة جنود صوماليين على الأقل، في انفجار لغم أرضي، زرع على جانب طريق في مقديشو صباح اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية.

ووقع الحادث في بلدة "هانتا دير" بمنطقة دينيلي، بعد أن انفجر لغم أرضي، تم التحكم فيه عن بعد في مركبة عسكرية، تقل ضابطاً بالجيش وحراسه الأمنيين.

وفي أعقاب الهجوم، طوق الجنود الصوماليون الموقع وأجروا عملية مطاردة، لكن لم يتم اعتقال أحد حتى الآن.

وانفجر اللغم الأرضي في السيارة، مما أدى لإصابة خمسة جنود، نقلوا إلى مستشفى قريب على الفور للخضوع لعلاج طبي، طبقا لشهود عيان.