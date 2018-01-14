غارات للتحالف العربي تدمر غرفة عمليات في محافظة البيضاء اليمنية

الشارقة 24 – واس:

دمرت غارات لمقاتلات التحالف العربي غرفة عمليات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء، جنوب العاصمة صنعاء.

وقال مصدر ميداني في تصريح نقله موقع "26 سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن مقاتلات التحالف استهدفت مبنى مديرية القريشية الذي تتخذه الميليشيا غرفة عمليات لها ومخازن أسلحة وأسفرت الغارات عن تدميره.

كما شنت مقاتلات التحالف غارة أخرى على موقع جُميدة، تتمركز فيه الميليشيات، وتم استهداف دبابة وأسلحة مختلفة كانت في الموقع.

وأشار المصدر، إلى أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، أحبطتا هجومًا للميليشيا الانقلابية على مواقع بمنطقة أعشار بمديرية ناطع.