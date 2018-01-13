مقتل 90 عنصراً من ميليشيا "الحوثي" في غارات للتحالف العربي

الشارقة 24 – واس:

مقتل أكثر من 90 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية وإصابة العشرات في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على معسكر تدريبي في محافظة البيضاء.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في المحافظة، إن طيران التحالف شن أكثر من 7 غارات على معسكر القصير المطل على مدينة رداع والمعسكر التدريبي للميليشيات بأحد المناطق الواقعة بين منطقتي قرن الأسد وريام بمديرية العرش.

وأكد البيان الذي بثه موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية أن من بين القتلى القيادي الحوثي أحمد سيف الذهب.

من جهة ثانية، أفشلت المقاومة في ذات المحافظة، محاولة للميليشيا باستحداث مواقع بوادي ذي جيشان بمنطقة الزوب، وقال مصدر ميداني إن المقاومة في جبهة قيفة أفشلت محاولة الميليشيا وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفها إثر معارك بين الجانبين، مشيرا إلى أن الميليشيا لجأت عبر هزيمتها إلى قصف التجمعات السكنية في قرى ومناطق الزوب بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مواقعها بجبل جميده وحمام ذراع والسبله.