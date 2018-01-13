"وام" ترصد معاناة ضحايا "ألغام الحوثي" في اليمن

من ألغام الحوثي التي تم نزعها في اليمن

الشارقة 24 – وام:

تقوم الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية وقوات دعم الشرعية في اليمن والقوات السودانية، ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بعمليات نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الطرق التي يستخدمها سكان مناطق الساحل الغربي في اليمن.

وتواصل الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية عملها بشكل يومي في تطهير المناطق المحررة التي زرعتها ميليشيات الحوثي بآلاف الالغام والعبوات الناسفة في الطريق الواقع بين المخا ومدينة الخوخة.

وتتنوع أشكال الألغام التي يقوم الحوثيون بزرعها فمنها ما هو صناعة يدوية على شكل صخور إذا كانت المنطقة جبلية وعلى شكل كتل رملية بالإضافة إلى الألغام المعروفة الأخرى بكافة أنواعها.

ورصدت "وكالة أنباء الإمارات" "وام" خلال تواجدها في المناطق اليمنية المحررة مشاهدات حية ومصورة تدمي القلوب لضحايا ألغام ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال ضحايا ألغام ميلشيات الحوثي الذين التقتهم "وام" في منازلهم: إن الألغام والعبوات الناسفة التي وضعتها ميليشيات الحوثي لم تفرق بين طفل وامرأة وشاب ومسن واستهدفت جميع المدنيين بل أيضاً لم تسلم منها الحيوانات.