"الدولية للهجرة": عودة 86% من النازحين إلى مناطقهم الأصلية بالعراق

الشارقة 24 – وام:



أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن عودة 86% من النازحين إلى مناطقهم الأصلية منذ بداية الأزمة العراقية في نهاية عام 2013.



وأشار بيان للمنظمة، إلى أنه وخلال السنوات الأربع الماضية، تأثر العراق كثيراً بسبب الصراع مع تنظيم "داعش"، مما أدى إلى تشريد ما يقرب من ستة ملايين شخص.



وأظهرت بيانات المنظمة، أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص، عادوا إلى مناطقهم الأصلية بحلول نهاية العام الماضي، منذ إعلان العراق الانتصار على "داعش" في 9 ديسمبر 2017؛ في حين لا يزال هناك أكثر من مليونين ونصف المليون مشرد.



ونوه إلى أنه قد عاد ما يقرب من 86 بالمائة من العراقيين المشردين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية عقب تحسن الوضع الأمني فيها بعد تحريرها، وبشكل رئيسي محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وهي المحافظات الأكثر تضرراً من احتلال "داعش".



وذكر بأنه لا يزال مركزاً الإيواء في حاج علي وقيارة، اللذان أنشأتهما المنظمة الدولية للهجرة، يأويان أكثر من 000 71 شخص من المشردين داخلياً.