المغرب: قرار القدس يعطي الاحتلال ذريعة لمواصلة سياسة التهويد

الشارقة 24 – واس:



شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب، ناصر بوريطة، على أن القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية إليها، من شأنه أن يعطي ذريعة أخرى لسلطات الاحتلال للمضي قدماً في سياسة التهويد الممنهج للمدينة، وطمس معالمها الدينية والروحية وتقويض ما تبقى من فرص السلام.



وأضاف الوزير بوريطة، خلال اجتماع لأعضاء مجلس النواب المغربي خصص لتدارس قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس، أن القرار يتناقض في جوهره مع ما دأبت عليه الولايات المتحدة الأميركية من مراعاة لخصوصية القدس.



وجدد التأكيد على تضامن المغرب الدائم مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، ودعوته إلى تبني تحركات عملية مكثفة لمواجهة القرار الأميركي بشأن القدس، واستنفاد كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عنها.